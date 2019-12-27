Станислав Казарин рассказал о своих задачах в роли теперь уже питерского чиновника

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«В Санкт-Петербурге в плане информатизации сделано уже очень много. Я считаю, что здесь сформирована идеальная организационная структура, создана необходимая ИКТ-инфраструктура. На этом уровне можно запускать сложнейшие проекты структуризации и интеграции данных, формирования управленческой модели, основанной на развитии концепции цифрового двойника города. Десятки новых городских ИТ-сервисов возможно реализовать в ближайший год, проекты новых мобильных приложений будут предложены для обсуждения горожан уже весной. Уникальность Санкт-Петербурга в том, что тут возможности и полномочия уровня российского региона сконцентрированы на удовлетворение потребностей городской среды и горожан. Статус города федерального значения имеют только три субъекта — это Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Их отличает то, что в целях сохранения единства городского хозяйства часть полномочий, закрепленных законом за органами местного самоуправления, реализуется органами государственной власти субъекта федерации. Это значительно упрощает многие управленческие процессы, в том числе и финансовые. Что касается приоритетных проектов, то все они, разумеется, направлены на реализацию национальной программы „Цифровая экономика“. Город является ключевым для страны в реализации проектов „Кадры цифровой экономики“, „Цифровые технологии“ и „Цифровое государственное управление“. Его уникальные компетенции позволяют транслировать накопленный опыт и ИТ-решения для всей страны.», — прокомментировал свое назначение газете «Самарское обозрение» Станислав Казарин.По сути, Казарин переместился на ту же позицию, но в северную столицу России. Существенное отличие лишь одно — бюджет комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга на 2020 год превышает 14 млрд рублей, тогда как в Самарской области он составлял 2,6 млрд рублей.