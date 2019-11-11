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Новости /  Общество /  Социум  

Стало известно, почему не вывозится мусор после ремонта проспекта Кирова

11 ноября 2019 15:13
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Дело в том, что в проекте капитального ремонта проспекта Кирова на участке от Кировского моста до улицы Ветлянской была удалена статья расходов на прием мусора полигоном.
Журналисты выяснили причину, по которой не вывозится гора грунта, оставшегося после расширения проспекта Кирова в районе Кировского моста. Высота образовавшейся горы достигла высоты пятиэтажного дома, передает samarskie-voditeli.ru со ссылкой на Волга Ньюс.

Дело в том, что в проекте капитального ремонта проспекта Кирова на участке от Кировского моста до улицы Ветлянской была удалена статья расходов на прием мусора полигоном. В результате министерство транспорта и автомобильных дорог теперь должно составить дополнительное соглашение на сумму в несколько десятков миллионов рублей, чтобы подрядчик мог вывезти весь грунт.

По контракту на расширение проспекта Кирова на указанном участке подрядчик, компания ООО «Самаратрансстрой» получит в этом году 257,3 млн рублей, а оставшуюся сумму в следующем, 2020 году. На реализацию данного проекта деньги выделяются из федерального бюджета и бюджета области. Срок завершения контракта – 30 ноября 2020 года. Строительные работы должны быть закончены до 1 октября 2020 года. Во время ремонта должна быть расширена проезжая часть, установлено освещение, обустроены пешеходные дороги, газоны и т.д.

При строительстве дороги весь грунт возился на участок, расположенный возле Кировского моста. В результате высота горы грунта, который необходимо вывезти, находится на уровне 4-5 этажного дома.

По информации директора компании «Самаратрансстрой» Сергея Суркова, грунт не вывозится сразу, так как в документах отсутствует статья на оплату приема мусора на полигон. В смете заложена только оплата доставки мусора. Интересно, что изначально статья на прием мусора была внесена в контракт, но на этапе прохождения экспертизы статью убрали, чтобы не оплачивать ее. Подрядчик грунт не вывозит, гора грунта растет.
Как отметил Сурков, возможно, к следующему году заказчик решит данную проблему.

По информации «Самаратрансстроя» складирование мусора приводит к увеличению затрат на его утилизацию, так как придется потом дополнительно использовать технику. Объем грунта по последним данным составляет 75 тысяч тонн.

По информации ГУП «Экология» строительный мусор принимается по ставке 339 рублей за 1 тонну. За прием всего мусора, который сейчас скопился, необходимо заплатить больше 25 млн рублей. ГУП «Экология» занимается эксплуатацией мусорного полигона «Преображенка», куда и планируется вывезти весь мусор

Министерство транспорта и автомобильных дорог области подтверждает, что готово заключить дополнительное соглашение к контракту с подрядчиком. Представители министерства сообщают, что завершение ремонтных работ на проспекте Кирова по контракту предусмотрено в 2020 году. Но сейчас нет расценок на утилизацию грунта в 2020 году. Данную статью расхода включат в перечень дополнительных работ. 



Фото:   samarskie-voditeli.ru
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