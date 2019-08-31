Стало известно, что изменится в российских законах с 1 сентября

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Так, с завтрашнего дня заканчивается беззаявительный перерасчёт пенсий для жителей сёл. Согласно закону, неработающие пенсионеры с сельскохозяйственным стажем не менее 30 лет станут получать прибавку 25% к фиксированной части.Также с наступлением первого дня осени ужесточаются правила продажи и перепродажи билетов в театры, музеи, на концерты и другие культурные и развлекательные мероприятия. Теперь спекулянты не смогут массово сдавать непроданные билеты перед началом спектаклей, а также продавать их по заоблачным ценам.Ещё один закон касается призывников, имеющих право на отсрочку. Они могут официально отказаться от этого права и пойти служить.Кроме того, россияне с 1 сентября получат возможность оформить извещение о ДТП для подачи в страховую компанию в электронном виде. А ещё в населённых пунктах, где нет нотариуса, его функции смогут исполнять местные чиновники.Следующие два закона касаются детей. Согласно первому, родителям больше не нужно предоставлять в детские сады медицинские справки перед началом учебного года. Вторым документом в нескольких регионах запускается программа "Культурный норматив школьника". В рамках добровольного проекта учащимся предоставят возможность посещать музеи, театры, филармонии, выставки, а также различные мастер-классы и культурные мероприятия.