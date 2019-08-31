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Новости /  Общество /  Социум  

Стало известно, что изменится в российских законах с 1 сентября

31 августа 2019 14:19
149
Речь, в частности, идёт о повышении выплат сельским пенсионерам и отказе от отсрочки для призывников.
С 1 сентября в России вступит в силу сразу несколько важных законов, направленных на улучшение жизни разных категорий граждан. Лайф решил напомнить о грядущих нововведениях.

Так, с завтрашнего дня заканчивается беззаявительный перерасчёт пенсий для жителей сёл. Согласно закону, неработающие пенсионеры с сельскохозяйственным стажем не менее 30 лет станут получать прибавку 25% к фиксированной части.

Также с наступлением первого дня осени ужесточаются правила продажи и перепродажи билетов в театры, музеи, на концерты и другие культурные и развлекательные мероприятия. Теперь спекулянты не смогут массово сдавать непроданные билеты перед началом спектаклей, а также продавать их по заоблачным ценам.

Ещё один закон касается призывников, имеющих право на отсрочку. Они могут официально отказаться от этого права и пойти служить.

Кроме того, россияне с 1 сентября получат возможность оформить извещение о ДТП для подачи в страховую компанию в электронном виде. А ещё в населённых пунктах, где нет нотариуса, его функции смогут исполнять местные чиновники.

Следующие два закона касаются детей. Согласно первому, родителям больше не нужно предоставлять в детские сады медицинские справки перед началом учебного года. Вторым документом в нескольких регионах запускается программа "Культурный норматив школьника". В рамках добровольного проекта учащимся предоставят возможность посещать музеи, театры, филармонии, выставки, а также различные мастер-классы и культурные мероприятия. 
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