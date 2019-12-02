Срок приёма заявок на участие в областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области продлён до 5 декабря 2019 года
2 декабря 2019 14:49
129
Работы в номинациях конкурса, посвящённые в 2019 году реализации 12 национальных проектов России, будут приниматься до 5 декабря (до 15:00) 2019 года.
В оргкомитет уже поступило более 160 заявок. Итоги конкурса будут традиционно подведены в январе будущего года, на праздновании Дня российской печати.
Для того, чтобы подать заявку на конкурс, необходимо заполнить форму по ссылке. Заявку также можно заполнить на сайте Правительства Самарской области.
Просим обратить внимание на то, что в текущем году в Положение о конкурсе внесены изменения. Прежде всего, они коснулись перечня номинаций.
Номинации конкурса в 2019 году посвящены реализации национальных проектов России:
Реализация национального проекта «Демография»;
Реализация национального проекта «Здравоохранение»;
Реализация национального проекта «Образование»;
Реализация национального проекта «Жилье и городская среда»;
Реализация национального проекта «Экология»;
Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
Реализация национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»;
Реализация национального проекта «Наука»;
Реализация национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»;
Реализация национального проекта «Культура»;
Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
Реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
В каждой из номинаций будут рассматриваться заявки следующих средств массовой информации: печатные издания, телевидение, радио, Интернет и муниципальные СМИ.
Конкурс в этом году будет проводиться в формате индивидуального соревнования журналистов с последующим индивидуальным поощрением. Сохраняются заявительный принцип участия в конкурсе и система подведения итогов путём подсчёта оценок, выставленных членами конкурсной комиссии, и выведения средней оценки.
Подробнее с условиями подачи заявок и списком номинаций можно ознакомиться, прочитав проект Положения об областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
2 декабря 2019 17:55
Соколов содержится в двухместной камере вместе с ровесником, обвиняемым в насильственных действиях сексуального характера. Социум
17
2 декабря 2019 16:53
Целый комплекс новогодних мероприятий запланирован для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста. Социум
70
2 декабря 2019 16:47
Ее проведет Самарская областная общественная организация белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000». Социум
70
Здравоохранение
2 декабря 2019 15:35
Министр продолжает контролировать реализацию нацпроекта в отдаленных районах области. Здравоохранение
107
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
138
2 декабря 2019 13:03
Холодец и студень врач советует заменить заливной рыбой, а для мяса по-французски использовать индейку или кролика вместо свинины. Здравоохранение
132
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
91
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14843
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14699
Туризм
2 декабря 2019 13:52
Всего с января по октябрь Турцию посетили более 40,7 млн иностранных туристов. Туризм
120
29 ноября 2019 13:26
Катар станет первой арабской страной, где пройдет чемпионат мира по футболу. Туризм
375
19 ноября 2019 09:27
Власти города подсчитывают убытки. Туризм
283
Образование
2 декабря 2019 14:29
Ученые разработали компоненты смазочных композиций для аэрокосмической техники. Образование
118
28 ноября 2019 19:54
Во многом именно его энергия, талант и настойчивость позволили региону стать признанным лидером российского образования. Образование
1116
28 ноября 2019 11:27
В этом году в Самарской области ЕГЭ будет проходить уже двадцатый раз. Образование
262
Культура
2 декабря 2019 13:18
Завершился окружной этап самого массового и зрелищного молодёжного фестиваля Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье» – названы имена... Культура
144
2 декабря 2019 10:46
Уже 20 лет она играет на этих подмостках. Культура
175
30 ноября 2019 07:50К 75-летию Великой Победы «Русское Радио» даст серию концертов
2020 год будет ознаменован празднованием одного из самых великих и значимых для всего человечества юбилеев — 75-летием Победы в Великой Отечественной Войне... Культура
49
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
85
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15475
Мода
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
53
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
82
2 ноября 2019 17:55Что выгоднее шить самому или купить в магазине
Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
176
Видео
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
138
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
398
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
356
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
679
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
999
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
910
Фоторепортажи
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
412
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
642
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1825
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2336
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1602
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1944
Мероприятия