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Новости /  Общество /  Социум  

Средняя стоимость полиса ОСАГО подешевела на 6%

7 июня 2019 19:11
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Цена ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц подешевела на 4,1%, а для легковых авто юридических лиц на целых 13,5%.
Как сообщает директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, в России средняя стоимость полиса ОСАГО в первом квартале этого года составила 5377 рублей. Это на 5,6% меньше, чем в первом квартале 2018 года, передает samarskie-voditeli.ru.

Цена ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц подешевела на 4,1%, а для легковых авто юридических лиц на целых 13,5%. Чуть меньше стал стоить полис для грузовых автомобилей – стоимость снизилась на 11,2% и теперь полис стоит 6965 рублей. Больше всего цена полисов просела для мотоциклов и мотороллеров – на 18,6%. Средняя цена для них составляет всего 917 рублей. Средняя цена ОСАГО для тракторов составляет 1129 рублей. Таким образом, для этого вида транспорта ОСАГО снизилось на 12,5%.

Для такси ОСАГО подорожало на 7,1%. Средняя цена полиса составляет 17 421 рублей. Еще больше подорожало ОСАГО для автобусов, осуществляющих регулярные перевозки. Страховка выросла на 12,3% до 14 503 рублей.

Таким образом в среднем снижение ОСАГО по всем категориям ТС составило 5,6%. Как отметил Уфимцев, задача сделать тариф более индивидуальным и правильным, выполнена. Ее ставили совместно правительство, страховщики и Банк России. Ожидания страховщиков от реформы были в том, чтобы тариф не изменился и не вырос.

Ранее страховщики предложили ввести новый повышающий коэффициент для расчета стоимости ОСАГО – для нарушителей ПДД. Так, предлагается привязать этот коэффициент к количеству штрафов за нарушение правил дорожного движения. При этом учитываться могут только грубые нарушения, такие, как выезд на встречную полосу. Мелкие нарушения, например, парковка в неположенном месте или превышение скорости, не будут учитываться. 
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Комментарии



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