Сразу пять «Точек роста» откроются в Сызрани

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«Для нашей школы открытие центра «Точка роста» - очень важное и знаковое событие. Мы ведем системную работу с талантливыми ребятами. В прошлом году сразу четыре наших старшеклассника стали победителями и призерами регионального конкурса исследовательских проектов обучающихся образовательных организаций Самарской области «Взлет». Ежегодно наши дети принимают участие в Международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ учащихся "Старт в науке"я наших детей создать самыесовременные условия для получения знаний и в этом нам, бесспорно, помогает национальный проект «Образование». Благодаря оборудованию центра «Точка роста» мы изменим содержательную сторону предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ». После уроков ребята будут получать дополнительное образование, занимаясь медиа-творчеством, проектной деятельностью или шахматами».Уже несколько лет на базе школы организована работа кружка «Авиамоделирование». С открытием «Точки роста» возможности обучающихся в области конструирования, проектирования и моделирования летательных аппаратов возрастут в несколько раз. В новом центре будут созданы коворкинг и медиа-зона. В них, по мнению учителей, ребята будут совершенствовать коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное мышление на более современном оборудовании.«Дети очень ждут открытия «Точки Роста». Теперь они будут меньше времени проводить на улице, а смогут заниматься конструированием роботов, 3D-моделированием, - отмечает мама ученицы седьмого класса школы №5 Наталья Нишина.- Я считаю, что новый центр поможет ребятам определиться с будущей профессией. Благодаря национальному проекту «Образование» сызранские ребята теперь могут познакомиться с современным оборудованием уже в школе и для этого не нужно ехать за сотни километров в Самару. В нашем городе уже есть мини-технопарки, а теперь откроются и «Точки роста».Планируется, что во внеурочное время более 70% школьников смогут заниматься в «Точке роста» по дополнительным образовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства не только с общеобразовательными организациями города, но и с такими гигантами тяжелой промышленности, как АО «Тяжмаш», передает пресс-служба облправительства.