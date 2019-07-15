Сразу два праздника на этой неделе дарит самарцам Исторический парк.

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– «Счастливый вторник», вход свободный плюс познавательно-развлекательная программа для всей семьи. Экскурсии - с 11 часов, с 15:00 начнут работу технические и творческие мастерские: «Робототехника» от технической школы Радуга Успеха, а также «Народные ремесла», «Древнерусские Раскраски» и «Оригами».Восстановить силы юным самарцам в середине лета поможет детская йога, в 15:30 занятие в игровой форме проведет тренер Студии Йоги Радэ. Одеться следует удобно, взять коврик и хорошее настроение, напоминают организаторы.Малышам - мультпоказы! Для молодежной аудитории - в 17:00 увлекательный квест «Исторический экспресс» в экспозиции XX века.Но это еще не все. Для тех, кто не попадает в музеи днем – в четверг,Исторический парк вновь будет работать до самого позднего вечера, причем с 17:00 до 22:00 вход будет свободным! С пяти вечера – экспресс-экскурсии: «Извините, мне только спросить» (по истории медицины), ««Наши люди в булочную на такси не ездят» (бытовые истории). В экспозиции XX века можно будет спеть военные песни, вспоминая основные даты Великой отечественной.В 19:00 – гармонизация тела и духа на занятии по йоге для взрослых. С 20:00 до 22:00 - квест «Ночной экспресс» по всем залам.Также открыта для посещения фотовыставка «Назад, в прошлое или 1900». Сцены из крестьянской, купеческой и дворянской жизни, причем в образах исторических персонажей позировали наши современники, передает пресс-служба парка.Фото: пресс-служба парка