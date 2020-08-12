Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

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Как напомнил Спиваков, орденом он был награжден в 2014 году за успехи в том числе в защите человеческого достоинства и прав белорусов.«Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили», — объяснил он.По словам музыканта, ему стыдно носить орден, так как он связан с правлением Лукашенко. Но он по-прежнему разделяет поощряемые наградой ценности, но не с правителем, создавшим для народа несовместимые с гуманизмом условия жизни.«Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали и тем более калечили», — резюмировал Спиваков.Массовые протесты, переходящие в беспорядки, проходят в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,09%, несогласные с итогами выборов вышли на улицы. Сама Тихановская уехала в Литву.За минувшие сутки несанкционированные акции прошли в 25 населенных пунктах страны. По состоянию на 12 августа задержаны более 4 тыс. человек, а пострадавшие есть с обоих сторон.Следственный комитет республики возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении силовиков.Фото: "Известия"/Зураб Джавахадзе