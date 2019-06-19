Список пляжей СО для организованного отдыха на воде

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в г. Самара – 5 (городские пляжи 1, 2, 4 очередей набережной, пляж в Загородном парке, пляж «Барбошина Поляна»);в г. Тольятти – 1 (пляж Центрального района);в Ставропольском районе – 2 (пляжи с. Ягодное);в г. Новокуйбышевск – 3 (пляжи Сакулино 1, Сакулино 2, озера Орлова);в г. Сызрань – 3 (городские пляжи № 1, 2, 3);в г. Отрадный – 1 (городской пляж «Остров Детства»);в г. Жигулёвск – 1 (городской пляж, мкр. Моркваши).Главное управление напоминает жителям области: отдыхая на воде, посещайте специально оборудованные пляжи!Не забывайте о безопасности, следите за детьми.Соблюдайте правила безопасного поведения на воде! От Вашей сознательности во многом зависит собственная жизнь, а также здоровье и безопасность близких!При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС