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Новости /  Общество /  Социум  

Список пляжей СО для организованного отдыха на воде

19 июня 2019 15:39
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Главное управление напоминает жителям области: отдыхая на воде, посещайте специально оборудованные пляжи!
В настоящее время на территории Самарской области функционирует 16 муниципальных пляжей общего пользования, из них:

в г. Самара – 5 (городские пляжи 1, 2, 4 очередей набережной, пляж в Загородном парке, пляж «Барбошина Поляна»);

в г. Тольятти – 1 (пляж Центрального района);

в Ставропольском районе – 2 (пляжи с. Ягодное);

в г. Новокуйбышевск – 3 (пляжи Сакулино 1, Сакулино 2, озера Орлова);

в г. Сызрань – 3 (городские пляжи № 1, 2, 3);

в г. Отрадный – 1 (городской пляж «Остров Детства»);

в г. Жигулёвск – 1 (городской пляж, мкр. Моркваши).

Главное управление напоминает жителям области: отдыхая на воде, посещайте специально оборудованные пляжи!

Не забывайте о безопасности, следите за детьми.Соблюдайте правила безопасного поведения на воде! От Вашей сознательности во многом зависит собственная жизнь, а также здоровье и безопасность близких!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.


Фото:   пресс-служба облМЧС

 
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