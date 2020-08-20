Спецназ ЦВО уничтожил важные объекты и полевых командиров условного противника на учении под Самарой

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По замыслу практических действий, диверсионно-разведывательные группы спецназа совершили из вертолетов Ми-8 парашютное десантирование с высоты 2,5 тыс. метров в глубокий тыл противника. Расчеты беспилотников «Гранат-4» провели воздушную разведку обнаружили важные объекты и мобильные командные пункты полевых командиров. По решению командования группы спецназа провелиналеты на склады с боеприпасами и командные пункты, проводя их захват и уничтожение, используя автоматы АК-12, пулеметы «Печенег»,бесшумное оружие и взрывчатые вещества.После выполнения специальных задач личный состав диверсионно-разведывательных групп отработал выход из тыла условного противника сиспользованием вертолетов и совершением многокилометрового марша.Учение прошло на полигоне Новая Бинарадка. В нем приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 60 единицвоенной и специальной техники, передает пресс-служба ЦВО.Фото: function.mil.ru