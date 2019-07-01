Спецназ ЦВО получил модернизированные бронеавтомобили «Тигр-М СпН»

150

Бронеавтомобиль обеспечивает высокую защищённость экипажа, груза и узлов автомобиля от стрелкового вооружения, и фугасов в боевых условиях.Снаряженная масса машины составляет не более 7,8 тонн, экипаж – 2, вместимость десантного отделения – до 4 человек, запас хода – 1000 км, максимальная скорость – 120 км/ч.Машина имеет пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими взрывную волну, интегрированную керамическую броню, противоминную защиту, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора.«Тигры» значительно повысят боевые возможности подразделений специального назначения ЦВО при выполнении различных задач, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)