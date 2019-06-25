Спецназ ЦВО поднят по тревоге в Самарской области

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Подразделения бригады приведены в высшие степени боевой готовности, выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя подъем по тревоге, получение оружия, боеприпасов и экипировки. Водители на бронеавтомобилях «Тигр», «Тайфун-К», вышли из парка боевых машин и совершили марш протяженностью около 100 км в район сосредоточения. В районах разведчики отрабатывают тактические действия по борьбе с диверсионными группами условного противника, проведению засад и налетов.В мероприятиях боевой готовности принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц военной и специальной техники.24 июня 2019 г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019».Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня, передает пресс-служба ЦВО.Фото: минобороны РФ