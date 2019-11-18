Спецназ России и Узбекистана провел совместную операцию в тылу противника на учении под Самарой

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По замыслу, действия разворачивались в условиях вооружённого конфликта, когда противник активно использовал средства разведки, в том числе и беспилотники. Спецназ совершил скрытный пеший марш по пересечённой местности в глубокий тыл противника, совершил налет на узел связи, а также передал координаты полевых складов с оружием и боеприпасами для нанесения ударов авиации. Во время выхода в район эвакуации отряду, в составе которого по замыслу учения были тяжелораненый военнослужащий, пришлось встречным боем удерживать преследователей на время переправки пострадавшего по канату через овраг.Военная делегация Республики Узбекистан в составе военнослужащих сил специальных операций прибыла в Самарскую область для ознакомления с опытом подготовки подразделений специального назначения Центрального военного округа в соответствии с планом международного военного сотрудничества на 2019 год.Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщал, что военнослужащие соединения специального назначения, дислоцированного в Самарской области, примут участие в тактико-специальном учении групп специального назначения на полигоне "Фориш" в Джизакской области Республики Узбекистан, которое пройдет с 26 по 29 ноября, передает пресс-служба ЦВО.Фото: пресс-служба ЦВ