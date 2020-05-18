Специалисты Волжского спасцентра МЧС продолжили дезинфекцию общественных мест в Самаре и Тольятти

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В период с 15 по 17 мая в Самарской области продолжилась работа по дезинфекции общественных мест и транспортной инфраструктуры.Специалистами Волжского спасательного центра МЧС России проведена санитарная обработка 161 объекта транспортной инфраструктуры и 63 км дорог с твердым покрытием в Самаре.В Тольятти продезинфицировано 88 объекта транспортной инфраструктуры, 58 км дорог с твердым покрытием и около 2000 м² помещений.В работах по дезинфекции используются средства, соответствующие требованиям Роспотребнадзора и разрешенные для применения на территории РФ.Подразделения РХБЗ Волжского спасцентра проводят санитарную обработку в средствах индивидуальной защиты, которые после выполнения мероприятий подвергаются тщательной обработке.Главным управлением ежедневно применяются силы и средства Волжского спасательного центра МЧС России для оказания помощи органам местного самоуправления в предотвращении дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, передает пресс-служба облМЧС.