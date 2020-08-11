Специалисты РХБ защиты ЦВО при совершении марша продезинфицировали зараженные участки местности

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В ходе практических действий экипажи машин химической разведки РХМ-6 провели исследование местности на наличие отравляющих веществ путем забора проб воздуха и срезов грунта. Затем подразделения специальной обработки провели обеззараживание вооружения и военной техники, выходящего из зоны условного заражения, применив авторазливочные станции АРС-14КМ и специальные комплекты ДКВ-1.Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина, передает пресс-служба ЦВО.