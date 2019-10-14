Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО

158

Проходит он по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Каждая из 14 областей ПФО направила на конкурс по два спектакля - один школьный и один студенческий. В номинации «Школьные (детские) театры» Самару на фестивале представляет образцовая эстрадная студия «Дорога добра» детской школы искусств № 6 с музыкальным спектаклем «Тайна серого замка, или Каникулы с привидениями».В номинации «Студенческие (молодежные) театры» на конкурс представлен спектакль «Аленький цветочек» по сказке Сергея Аксакова в постановке 2-го актерского курса Самарского государственного института культуры.Напомним, что сказку «Аленький цветочек» Сергей Тимофеевич посвятил внучке Оленьке, дочери самарского губернатора Григория Аксакова. Этот спектакль о сердечности и благородстве, которые преодолевают все препятствия, рассказывает старую историю по-новому и очень интересно. В этом смогли убедиться представители молодежных организаций и журналисты, собравшиеся 11 октября в самарском Доме молодежи на просмотр видеоверсии спектакля. Перед началом показа выступил президент Самарского регионального общественного фонда содействия развитию культуры и нравственности «Всенародное достояние» и председатель областного Аксаковского комитета Павел Коровин. Он рассказал немало интересного о представителях славного рода Аксаковых.«Мы очень рады, - сказал он, - что появился такой спектакль, который пересказал известную сказку современным языком. Спектакль, в котором есть прекрасные режиссерские ходы и замечательные песни самарского композитора Леонида Вохмянина на стихи Сергей Макарова, тоже нашего земляка. Я знаю, что актеры, готовясь к спектаклю, даже специально обучались вокалу. И результат налицо».Александр Мальцев поставил спектакль без декораций. Он насыщен плясками в русском национальном духе и пластикой актеров. В главных ролях заняты Александр Бригаднов (Купец), Анжелика Марфина (Старшая дочь), Марина Лукина (Средняя дочь), Виктория Мамаева (Младшая дочь), Антон Черенков (Королевич).Образ аленького цветочка передается движением множества девичьих рук и светом. Актеры изображают и птиц, и зверей, и деревья, и сказочный дворец, где живет Чудовище. А коллективный образ самого Чудовища передают девять актеров, которые в этот момент напоминают хор из древнегреческого спектакля. Так же, как и 13 других студенческих театральных постановок из регионов ПФО.«Аленький цветочек» принимает участие в конкурсе на звание победителя уникального фестиваля «Театральное Приволжье». В минувшую субботу студенческие спектакли, ставшие победителями регионального этапа фестиваля, имели возможность посмотреть по телевидению любители театра всего ПФО.После того, как завершилась трансляция всех спектаклей, открылось голосование за лучший из них. Зрители могут отдать свой голос за наиболее понравившийся проект, отправив СМС на многоканальный номер. При этом по условиям конкурса голосовать можно только за спектакли из других регионов.Кстати, в Самаре уже сформировалась группа поддержки из поклонников творчества молодых актеров спектакля «Аленький цветочек».Трансляция спектакля «Тайна серого замка, или Каникулы с привидениями» намечена 26 октября, в 9.00, телеканале «Губерния». Кроме того, записи фестивальных спектаклей размещены на сайте «Театральное Приволжье.рф».