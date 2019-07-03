Спасатели нашли живыми ещё 5 пропавших во время наводнения в Иркутской области

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— Число погибших в наводнении с вечера вторника не изменилось — 18 человек. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, 17 человек утонули, один — погиб от переохлаждения. Все погибшие опознаны, — приводит данные МЧС агентство.Как сообщал Лайф, ранее стало известно об обнаружении живыми четверых пропавших без вести после паводка.В шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Подтопленными оказались четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах. Жертвами паводка стали 18 человек.За медицинской помощью обратилось более 1,3 тысячи человек, почти 200 из них потребовалась госпитализация. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье.Фото © ТАСС / Светлана Латынина/life.ru