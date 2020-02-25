Спасатели ПСС СО приняли участие в патриотической акции «Готов к защите Отечества»

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Спасатели рассказали о своей работе, о спасательной технике, средствах спасения и защиты. Также демонстрировали всем жителям города аварийно-спасательную технику — автомобили и аэроглиссер. Любой желающий мог взять в руки спасательный инструмент и примерить спасательную форму, передает пресс-служба ПСС СО.Фото: пресс-служба ПСС СО