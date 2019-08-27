"Союз МС-14" с роботом "Федором" со второй попытки пристыковался к МКС

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"Есть стыковка", — сказал диктор в российском Центре управления полетами.Стыковка произошла за несколько минут до расчетного времени. В это время МКС пролетала над Китаем.За процессом сближения и причаливанием корабля из главного зала управления ЦУП следили руководители госкорпорации "Роскосмос", в том числе ее глава Дмитрий Рогозин.После стыковки потребуется несколько часов на выравнивание давления между кораблем и станцией и проверку герметичности сцепки. Только после этого Центр управления полетами разрешит экипажу станции открыть люк в корабль. На МКС робот будет находиться до 6 сентября, а потом вернется на Землю.Ракета-носитель "Союз-2.1а" c кораблем "Союз МС-14" стартовала с Байконура утром 22 августа. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить "Союзы-ФГ".Кроме того, это был первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа.Единственный "космонавт" на борту — человекоподобный робот "Федор"."Союз МС-14" должен был причалить к модулю "Поиск" 24 августа, однако на расстоянии менее ста метров из-за неисправности усилителя сигнала системы сближения "Курс" корабль не смог продолжить сближение с МКС, поэтому экипаж выдал команду на увод "Союза" от станции на безопасное расстояние.Позднее космонавт Александр Скворцов перестыковал корабль "Союз МС-13" с модуля "Звезда" к модулю "Поиск", чтобы провести повторную стыковку "Союза МС-14".