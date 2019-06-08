Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста «Медузы» Голунова
8 июня 2019 19:26
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Он напомнил, что есть статья за обман и подтасовку фактов. «Те, кто это делает, за это ответит», — сказал Кобяков, слова которого приводит ТАСС. «У нас есть разделение профессиональной ответственности, я перед вами отвечаю за итоги ПМЭФа, все то, о чем вы рассказали, изучу лично», — пообещал он.
Советник Путина выразил уверенность, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и генпрокурор Юрий Чайка тщательно обеспечат надзор за происходящим и выполнят свои функции. «Посмотрим, проверим, изучим», — сказал он, напомнив о словах президента, согласно которым «каждый должен заниматься своим делом и отвечать за него».
Журналист «Медузы» Голунов был задержан 6 июня. Полиция заявила, что у него при себе были пять свертков с порошком. Еще несколько пакетов, а также более пяти граммов кокаина и весы, по утверждению полиции, были позднее найдены в квартире Голунова. 8 июня полиция предъявила ему обвинение в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере. В полиции, где предъявляли обвинение, журналисту стало плохо, его повезли в больницу.
8 июня Никулинский суд Москвы может избрать меру пресечения Голунову. Сам журналист свою вину отрицает и называет произошедшее провокацией.
В пятницу начались одиночные пикеты в поддержку задержанного журналиста у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Туда пришли, в частности, журналисты Илья Азар, Павел Каныгин, Григорий Туманов, писатель Виктор Шендерович и другие. Некоторых задержала полиция, позднее всех их отпустили без составления протоколов. В субботу акции продолжились у здания Никулинского суда Москвы, где ожидается решение по мере пресечения журналисту. Среди прочих поддержать Голунова приехала журналист Ксения Собчак.
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