Социальные выплаты жителям губернии в 2020 году будут выплачиваться с 3 января

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Почта России приступит к выплатам с 3 января. С 3 по 8 января 2020 года социальные выплаты будут доставляться отделениями почтовой связи внезависимости от графика выплат.Вместе с пенсиями будет производиться доставка следующих выплат:- ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны– труженикам тыла; ветеранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам труда; реабилитированным лицам; лицам, признанным пострадавшими отполитических репрессий;- социальной выплаты отдельным категориям граждан, получающим пенсию в размере, не превышающем 13 500 рублей, осуществляющим трудовую и (или)иные виды деятельности;- ежемесячных денежных выплат на проезд пенсионерам;- ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Самарской области;- доплат к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны;- компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт;- компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.Начиная с 9 января 2020 года и далее доставка социальных выплат будет осуществляться в обычном режиме в соответствии с установленным графиком.Гражданам, получающим социальные выплаты через кредитные учреждения, зачисление на счета будет осуществляться после 14 января 2020 года в соответствии с установленным порядком исполнения областного бюджета.С 01.01.2020 года будет произведена индексация на 3% ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам Великой Отечественной войны -труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, доплаты к пенсии инвалидам боевых действий и членам семей погибших участников боевых действий, а доплаты к пенсии лицам, ставшим в детстве круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны, будут увеличены в 2 раза.Также будут увеличены отдельные меры социальной поддержки семей с детьми - ежемесячное пособие в связи с рождением (усыновлением) первогоребенка, ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка; выплаты на детей в семьях опекунов (попечителей), в том числеприемных семьях и устроенных на патронатное воспитание и другие.Перерасчет данных выплат будет произведен министерством в автоматизированном режиме без обращения граждан в органы социальной защиты населения, передает пресс-служба облправительства.