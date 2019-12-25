Социальные выплаты жителям губернии в 2020 году будут выплачиваться с 3 января
25 декабря 2019 18:18
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Почта России приступит к выплатам с 3 января. С 3 по 8 января 2020 года социальные выплаты будут доставляться отделениями почтовой связи вне
зависимости от графика выплат.
Вместе с пенсиями будет производиться доставка следующих выплат:
- ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны
– труженикам тыла; ветеранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам труда; реабилитированным лицам; лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий;
- социальной выплаты отдельным категориям граждан, получающим пенсию в размере, не превышающем 13 500 рублей, осуществляющим трудовую и (или)
иные виды деятельности;
- ежемесячных денежных выплат на проезд пенсионерам;
- ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Самарской области;
- доплат к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны;
- компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт;
- компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Начиная с 9 января 2020 года и далее доставка социальных выплат будет осуществляться в обычном режиме в соответствии с установленным графиком.
Гражданам, получающим социальные выплаты через кредитные учреждения, зачисление на счета будет осуществляться после 14 января 2020 года в соответствии с установленным порядком исполнения областного бюджета.
С 01.01.2020 года будет произведена индексация на 3% ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам Великой Отечественной войны -
труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, доплаты к пенсии инвалидам боевых действий и членам семей погибших участников боевых действий, а доплаты к пенсии лицам, ставшим в детстве круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны, будут увеличены в 2 раза.
Также будут увеличены отдельные меры социальной поддержки семей с детьми - ежемесячное пособие в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка, ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка; выплаты на детей в семьях опекунов (попечителей), в том числе
приемных семьях и устроенных на патронатное воспитание и другие.
Перерасчет данных выплат будет произведен министерством в автоматизированном режиме без обращения граждан в органы социальной защиты населения, передает пресс-служба облправительства.
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