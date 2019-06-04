Социально незащищенная категория населения может получить компенсацию за приобретенное оборудование для приема цифрового ТВ

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3 июня 2019 года Самарская область перешла на цифровое телерадиовещание. Цифровой сигнал позволяет существенно повысить качество изображения и звука. Благодаря развитию технологий будет доступно до 20 телеканалов в цифровом качестве без абонентской платы.Для приема цифрового сигнала нужны дециметровая антенна, а также телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, либо аналоговый телевизор, цифровая приставка данного формата и антенна. После подключения необходимого оборудования нужно выполнить автоматический поиск программ. Если самостоятельно настроить телевизор не получается можно позвонить на «горячую линию» - 8-800-220-20-02.Переход на цифровое ТВ не требуется при наличии в квартире спутникового или кабельного телевидения.В Самаре предусмотрено возмещение затрат за приобретенное оборудование в виде компенсации части расходов гражданам, являющимся в период с 1 марта по 30 ноября 2019 года получателями одной из следующих мер социальной поддержки:Ежегодное социальное пособие студентам из малоимущих семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;Денежные выплаты по социальному контракту для малоимущих семей и малоимущих одинокопроживающих, граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;Ежемесячное социальное пособие для малоимущих семей и малоимущих одинокопроживающих, граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;Материальная помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.Обращаем внимание, что компенсационная выплата предоставляется однократно на компенсацию расходов за приобретенное в период с 1 ноября 2018 года по 30 ноября 2019 года оборудование для приема ЦТВ и не может превышать 1200 рублей.Как получить выплату жителям Самары:Для получения компенсационной выплаты гражданам необходимо обратиться в период с 1 апреля по 30 ноября 2019 года в отделы по предоставлению мер социальной поддержки населению по месту регистрации или в любое отделение МФЦ со следующими документами (подлинники и копии):Паспорт заявителя и СНИЛСДокументы, подтверждающие оплату приобретенного оборудования (чек, товарный чек и т.д.)Документ, содержащий информацию о технических характеристиках приобретенного оборудования, подтверждающих поддержку приобретенным оборудованием цифрового телевизионного стандарта DVB-T2 (технический паспорт и т.д.);Реквизиты счета, открытого заявителем в кредитной организации, куда перечислять денежные средства.Адреса отделов:Центральный отдел (Железнодорожный, Ленинский, Октябрьский, Самарский районы): ул. Никитинская, д. 79, т. 337-10-47, 337-11-30)Красноглинский отдел: ул. С. Лазо, д. 33, т. 950-52-70Куйбышевский отдел: ул. Рижская, д. 9, т. 330-68-23Безымянский отдел (Промышленный, Советский, районы): ул. Физкультурная, д. 100, т.997-11-57, 995-30-88Кировский отдел: Пр. Металлургов, д.11, т.992-24-14Интересующую вас информацию о необходимом оборудовании, настройке и приеме цифрового эфирного телевидения можно получить по бесплатному номеру круглосуточной федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02 и на официальном сайте - http://samara.rtrs.ru/tv/connect/. Если вам необходима помощь в подключении оборудования, вы можете обратиться по телефону «горячей линии» для вызова волонтера: 8-800-707-61-23 (понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00), передает пресс-служба горадминистрации.