Сотрудники тольяттинской ГИБДД провели с ребятами практическое занятие по безопасности дорожного движения

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В рамках широкомасштабного профилактического мероприятия «Внимание, дети! Летние каникулы!» сотрудники тольяттинской ГИБДД провели практическое занятие по безопасности дорожного движения в автогородке с учащимися измуниципального бюджетного учреждения «Лицей № 60».Дети прошли обучение Правилам дорожного движения, отработали навыки вождения на веломобилях на автодроме площадью 4000 м2, оборудованном светофорами, эстакадами, шлагбаумом и дорожными знаками.В ходе проведения занятия дети разделились на пешеходов и водителей и, надев опознавательные жилеты, решили попробовать себя в роли инспекторов дорожно-патрульной службы.Используя специальные веломобили, они учились определять знаки регулировщика для водителей, переезжать железнодорожный переезд, двигаться в круговом движении и правильно действовать на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах и перекрестках, а также правильно ориентироваться по дорожной разметке.В завершение занятий, дети, которые самостоятельно, без подсказок полицейских, проехали по маршруту автогородка, и не допустили ошибки, получили от сотрудников ГИБДД "Удостоверение юного водителя".Школьники отметили, что инспектором ДПС работать непросто - регулировать дорожное движение, оказывать помощь водителям, следить за тем, чтобы все соблюдали Правила дорожного движения.Да и водителем веломобиля быть тоже непросто, так как нужно обращать внимание не только на дорожные знаки, но и на пешеходов, переходящих проезжую часть.По итогам проведения интерактивных занятий, ребята пообещали сотрудникам ГИБДД добросовестно соблюдать Правила дорожного движения и быть дисциплинированными на дороге.Сотрудники Госавтоинспекции уверены, что полученные в автогородке знания помогут ребятам соблюдать правила дорожного движения в летний период, когда они много времени проводят на улице, зачастую оставаясь без присмотра взрослых.