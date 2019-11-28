Сотрудники социальной сферы СО повысили свою квалификацию в рамках национального проекта «Демография»

103

На сегодняшний день органами службы занятости региона заключены 487 договора на обучение 3850 граждан предпенсионного возраста. Приступили к обучению 3690 человек, в том числе 2475 человек завершили обучение. В мероприятии принимает участие 291 предприятие Самарской области.Центр занятости населения Самары в рамках заключенного договора с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева обучает сотрудников из категории граждан предпенсионного возраста, которые находятся в поиске работы и обратились в центр занятости. Повысят квалификацию 308 граждан, в числе которых школьные педагоги, воспитатели детских садов, социальные работники и работники Пенсионного фонда. Цель образовательного курса – «Бесконфликтное общение» – научить практическим приемам выхода из непростых ситуаций. Обучают механизмамбесконфликтного общения педагоги Самарского университета.Игорь Мокраусов, старший преподаватель кафедры педагогики психологического факультета: «Уметь находить позитивные, конструктивные выходы из конфликтных ситуаций - дорогого стоит. И, если мы сейчас поможем нашим коллегам разобраться в этом и избежать, возможно, каких-то лишних потрясений в их жизни, в частности в профессиональной практике, то это будет очень хорошо».Помимо теории, используются активные формы обучения: круглые столы, тренинги, деловые игры, дискуссии, анализ конкретных ситуаций и т.д.По словам сотрудника Пенсионного фонда Татьяны Цирульниковой, обучение уже пригодилось ей в профессиональной жизни: «Учитывая специфику моей работы – ежедневное общение с людьми, решение их иногда спорных вопросов – курсы придали уверенности в себе, как в профессионале. Новые знания помогают правильно выстраивать коммуникацию с нашими клиентами».Обучение в рамках нацпроекта оказалось востребовано как предприятиями, желающими обучить сотрудников, так и людьми предпенсионного возраста, самостоятельно обратившимися в органы службы занятости. Уже сегодня квота на обучение перевыполнена в регионе в 3,5 раза, передает пресс-служба облправительства.