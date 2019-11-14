Сотрудники самарской полиции примут участие в благотворительном спектакле

137

15 ноября в 19.00 на сцене Культурного Центра ГУ МВД России по Самарской области (Степана Разина, 46) состоится премьера музыкальной комедии «Гусарская баллада» по мотивам одноименного произведения Александра Гладкова и Эльдара Рязанова. Режиссер Александр Мальцев.В постановке участвуют сотрудники ГУ МВД России по Самарской области и сотрудники ПАО «Сбербанк».Все вырученные средства пойдут в благотворительный фонд «Евита», оказывающий помощь семьям с паллиативными детьми, детям-сиротам, семьям с детьми-инвалидами, исполнительным директором которого является пенсионер МВД Ольга Шелест, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.