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Новости /  Общество /  Социум  

Сотрудники самарской полиции примут участие в благотворительном спектакле

14 ноября 2019 17:21
137
Все вырученные средства пойдут в благотворительный фонд «Евита».
15 ноября в 19.00 на сцене Культурного Центра ГУ МВД России по Самарской области (Степана Разина, 46) состоится премьера музыкальной комедии «Гусарская баллада» по мотивам одноименного произведения Александра Гладкова и Эльдара Рязанова. Режиссер Александр Мальцев.

В постановке участвуют сотрудники ГУ МВД России по Самарской области и сотрудники ПАО «Сбербанк».

Все вырученные средства пойдут в благотворительный фонд «Евита», оказывающий помощь семьям с паллиативными детьми, детям-сиротам, семьям с детьми-инвалидами, исполнительным директором которого является пенсионер МВД Ольга Шелест, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 
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Комментарии



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