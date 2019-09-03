Сотрудники полиции Большеглушицкого района поздравили подшефных детей с Днем знаний

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Сотрудники полиции поздравили детей и педагогов с Днем знаний, побеседовали с ними на тему безопасного поведения в связи с наступлением нового учебного года и вручили мальчишкам и девчонкам сладкие подарки.Для правоохранителей стало доброй традицией проводить подобные мероприятия, поэтому гостей в центре всегда встречают тепло. Ребята подготовили для стражей порядка театрально-музыкальное представление, пели песни и читали стихотворения.В завершение встречи Валерий Абрамов пожелал воспитанникам центра успехов в учебе и исполнения самых заветных желаний. Работники учреждения, в свою очередь, поблагодарили сотрудников полиции за внимание и заботу к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области