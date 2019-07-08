Сотрудники надзорной деятельности проверили соблюдение противопожарного режима в СО

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В связи с этим, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области продолжают усиленную профилактическую работу среди населения и патрулированию территорий, граничащих с лесными участками, сельских поселений и садовых товариществ, в границах городов Тольятти, Жигулевск и Ставропольского района.Очередной рейд прошел в Федоровском участковом лесничестве в границах села Зеленовка и садовом товариществе «Зеленовка» на предмет соблюдения правил пожарной, санитарной безопасности в лесах, правил противопожарного режима, исполнения требований установленного особого противопожарного режима в 2019 году. В профилактике с инспекторами надзорной деятельности приняли участие представители лесной охраны и Администрации с. Васильевка, где проверили выполнение мероприятий по проведению опашки в селе Зеленовка, в границе с лесным массивом, с привлечением тракторов, под роспись провели инструктаж по мерам пожарной безопасности и раздали наглядную агитацию.Чаще всего причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение населения с огнем. Массовые выжигания сухой травы, неконтролируемые палы могут стать привычными, если об их опасности периодически не предупреждать население. А ведь в результате может быть уничтожена огнем не только значительная площадь лесов, но и жилые дома в населенных пунктах, на восстановление которых потребуются финансовые средства.Основными причинами возникновения природных пожаров могут являться:1. Несоблюдение требований, установленных нормативными актами об особом противопожарном режиме на территориях;2. Несоблюдение населением требований пожарной безопасности на лесных участках, на объектах, граничащих с лесами, неосторожное обращение с огнем;2. Разведение костров вне специально подготовленных для этого мест;3. Сжигание лесозаготовителями порубочных остатков на лесосеках;4. Поджог, с целью сокрытия преступлений, связанных с незаконной рубкой и вывозом леса.Усугубляют ситуацию заброшенные сельхозучастки, буреломы в лесах. На распространенность возгорания лесов влияют и природные условия такие как засушливое лето, отсутствие осадков и высокие среднесуточные температуры, фокусирование солнечных лучей, удар молнии, сухие грозы и др.За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима ч. 2 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность - наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб.; на должностных лиц - от 15 тыс. до 30 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тыс. до 40 тыс. руб.; на юридических лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. руб.За нарушения данных требований в лесах статьёй 8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа: на граждан в размере от 1,5 до 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. руб., на юридических лиц — от 50 тыс. руб. до 1 млн. руб.Обратим внимание, что административной ответственности могут подлежать лица, достигшие 16 летнего возраста. За уничтожение или повреждение лесов в результате неосторожного обращения с огнем к уголовной ответственности могут быть привлечены лица с 16 лет, а в случае умышленного поджога – с 14 лет.С наступлением весенне-летнего периода проблема природных пожаров наиболее актуальна, поэтому государственный пожарный надзор обращает Ваше внимание:Просим Вас соблюдать меры пожарной безопасности как в быту, так и на территориях, прилегающих к лесным насаждениям!Необходимо изучать самостоятельно способы предотвращения пожаров! Вступайте в ряды пожарных - добровольцев! Просим Вас оказывать профилактическое и информационное содействие по разъяснению родственникам, соседям мер пожарной безопасности!Берегите себя и своё имущество, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС