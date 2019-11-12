Сотрудники более 30 предприятий региона повышают свою квалификацию благодаря нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости»

160

Одним из участников нацпроекта является ООО «Завод приборных подшипников». Предприятие заключило договор с центром занятости населения Самары на обучение 35 работников и руководителей среднего звена.«Главным преимуществом участия предприятий в нацпроекте является не только повышение профессионального уровня их работников, но и возмещение затрат на их обучение: реализация мероприятия осуществляется посредством предоставления предприятиям субсидий в целях возмещения затрат на его осуществление», – сообщила министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина.В рамках заключенного с центром занятости договора уже повысили свою квалификацию 11 руководителей цехов завода по направлению «Управление персоналом». Среди отучившихся Артем Зайцев и Людмила Ларькина. Девушка пришла на завод приборных подшипников два года назад. С нуля изучила все производство. Сегодня после обучения вошла в кадровый резерв предприятия. Артем получил возможность руководить одним из цехов предприятия.«Очень хорошо, что есть такая возможность обучать не только рабочий персонал – наладчиков, операторов, но и руководящий состав, поднимать их квалификацию, чтобы организация работала слажено», – рассказал исполняющий обязанности начальника цеха Артем Зайцев.Обучение и повышение квалификации персонала в рамках нацпроекта реализуется в регионе с начала года. Контрольный показатель составлял 760 работников региона, но уже в настоящее время квота на обучение перевыполнена в 3 раза.В целом в рамках мероприятия проводится как профессиональное обучение (профессии: «Слесарь-ремонтник», «Глазуровщик», «прессовщик», «оператор»,«бронировщик» и др.), так и переподготовка и повышение квалификации в рамках дополнительного профессионального образования (программы: «Метрологическое обеспечение производства», «Радиационная безопасность и радиационный контроль при работе с источниками ионизирующегоизлучения», «Оценка эффективности инвестиционных проектов в программном продукте «АльтИнвест», «Школа эффективного руководителя», «Внутренний аудитор», «Обзор инженерных методик», «Предприятие 8 УПП: управление по целям и KPI» и др.), передает пресс-служба облправительства.