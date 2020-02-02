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Новости /  Общество /  Социум  

Сотрудники банков рассказали, как распознать телефонных мошенников

2 февраля 2020 14:18
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Как подчеркивают эксперты, важно не сообщать такому собеседнику вообще никакой информации: ни номер карты, ни каких-либо паролей и кодов.
Сотрудники банков рассказали "Российской газете", как распознать телефонного мошенника и не допустить кражи средств с банковской карты, передает РИА Новости.

По словам специалистов, в первую очередь необходимо обратить внимание на информацию, которую требует сообщить собеседник. Так, сотрудник банка никогда не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код, пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений. Отмечается, что при запросе мошенником таких данных необходимо немедленно повесить трубку и связаться с банком по номеру, указанному на карте, по возможности с другого номера.

Также эксперты советуют насторожиться, если собеседник представляется сотрудником банка и сообщает, что с карты якобы пытаются списать деньги. В этом случае нужно попросить человека назвать полностью свои должность, фамилию и имя, а затем узнать, о какой банковской карте идет речь, уточнить ее номер. Как указывают специалисты, чаще всего мошенники не обладают такими данными и попытаются обойти этот вопрос.

Кроме того, вызвать подозрение должны попытки собеседника надавить на клиента, поскольку сотрудники банка не станут "нагнетать беспокойство" и требовать принять какое-либо решение немедленно.

Как подчеркивают эксперты, важно не сообщать такому собеседнику вообще никакой информации: ни номер карты, ни каких-либо паролей и кодов.

С какими вопросами действительно могут позвонить из банка

Сотрудники банков часто звонят клиентам с предложениями по банковским продуктам, с информацией о скидках и акциях. Это обычная практика, пишет "Российская газета".

Также клиент может получить звонок от специалистов банка с вопросом по операциям, которые показались подозрительными: крупные покупки в интернет-магазине или зарубежных магазинах, несколько однотипных транзакций подряд на небольшие суммы. Чаще всего именно так мошенники пытаются вывести деньги с карты, данные которой им удалось заполучить, поэтому такие операции и вызывают подозрения у банка, говорит Алена Тузова. При звонке сотрудники попросят клиента назвать свои данные, чтобы идентифицировать его, - фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта, кодовое слово. Могут также уточнить примерный остаток по карте или попросить назвать время и сумму последней покупки по карте.



Фото:   соцсети
 
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Комментарии


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