Сотрудники банков рассказали, как распознать телефонных мошенников
2 февраля 2020 14:18
122
По словам специалистов, в первую очередь необходимо обратить внимание на информацию, которую требует сообщить собеседник. Так, сотрудник банка никогда не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код, пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений. Отмечается, что при запросе мошенником таких данных необходимо немедленно повесить трубку и связаться с банком по номеру, указанному на карте, по возможности с другого номера.
Также эксперты советуют насторожиться, если собеседник представляется сотрудником банка и сообщает, что с карты якобы пытаются списать деньги. В этом случае нужно попросить человека назвать полностью свои должность, фамилию и имя, а затем узнать, о какой банковской карте идет речь, уточнить ее номер. Как указывают специалисты, чаще всего мошенники не обладают такими данными и попытаются обойти этот вопрос.
Кроме того, вызвать подозрение должны попытки собеседника надавить на клиента, поскольку сотрудники банка не станут "нагнетать беспокойство" и требовать принять какое-либо решение немедленно.
Как подчеркивают эксперты, важно не сообщать такому собеседнику вообще никакой информации: ни номер карты, ни каких-либо паролей и кодов.
С какими вопросами действительно могут позвонить из банка
Сотрудники банков часто звонят клиентам с предложениями по банковским продуктам, с информацией о скидках и акциях. Это обычная практика, пишет "Российская газета".
Также клиент может получить звонок от специалистов банка с вопросом по операциям, которые показались подозрительными: крупные покупки в интернет-магазине или зарубежных магазинах, несколько однотипных транзакций подряд на небольшие суммы. Чаще всего именно так мошенники пытаются вывести деньги с карты, данные которой им удалось заполучить, поэтому такие операции и вызывают подозрения у банка, говорит Алена Тузова. При звонке сотрудники попросят клиента назвать свои данные, чтобы идентифицировать его, - фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта, кодовое слово. Могут также уточнить примерный остаток по карте или попросить назвать время и сумму последней покупки по карте.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
2 февраля 2020 16:50
Депутат Госдумы Александр Хинштейн взял ситуацию под личный контроль. Социум
13
2 февраля 2020 16:10
Жители областной столицы возложили цветы к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родине на площади Славы. Социум
80
2 февраля 2020 14:18
Как подчеркивают эксперты, важно не сообщать такому собеседнику вообще никакой информации: ни номер карты, ни каких-либо паролей и кодов. Социум
120
Здравоохранение
2 февраля 2020 13:15
Количество заражённых достигло 13 846 человек. Здравоохранение
139
31 января 2020 20:03
Россия не будет отменять почтовое сообщение и грузоперевозки из Китая из-за коронавируса. Здравоохранение
1796
31 января 2020 17:20
Оба заболевших — граждане Китая, первый — в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области. Здравоохранение
598
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
398
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
401
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15278
Туризм
1 февраля 2020 09:53
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Туризм
403
25 января 2020 10:40
При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств. Туризм
509
22 января 2020 16:57
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний. Туризм
448
Образование
1 февраля 2020 19:38
На днях в этой школе произошел инцидент, когда один из учеников молотком повредил глаз другому Образование
334
31 января 2020 17:09
Все ученики будут получать домашнее задание и смогут обучаться дистанционно. Образование
849
30 января 2020 14:36
Об этом попросили студенты Самарского университета. Образование
256
Культура
2 февраля 2020 10:19
Новый министр культуры Самарской области рассказал о стоящих задачах. Культура
205
31 января 2020 17:47
У слушателей будет возможность познакомиться с лучшими произведениями из репертуара одного из самых известных хоровых богослужебных коллективов. Культура
531
31 января 2020 17:34
Самарский академический театр оперы и балета представляет проект «Хроника #САТОБ» к 90-летию театра (на основании материалов газеты «Волжская... Культура
559
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
321
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15740
Мода
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
54
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
103
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
113
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
524
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2145
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
805
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1766
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1425
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
998
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1018
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1499
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1549
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1834
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2954
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3527
Мероприятия