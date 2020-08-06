Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в экспедиции по реке Сок

Туристический сплав был организован членом Общественного совета при УФСИН Алексеем Семиным и посвящен 75-летию Великой Победы.
Участниками стали более пятидесяти человек. Это ребята в возрасте от 14 до 18 лет со своими родителями - активисты ежегодной экологической акции «Неси добро». Среди них и сотрудники уголовно-исполнительной системы - капитан внутренней службы Дмитрий Саванеев, прапорщики внутренней службы Юлия Салеева и Яна Колесова.
Цель проекта – патриотическое воспитание молодежи, направленное на познание историко-культурных ценностей.
Мероприятие проводилось седьмой год подряд. Участники экспедиции на протяжении трех дней сплавлялись на самодельных плотах по реке Сок. На специально оборудованных стоянках устраивались конкурсы, викторины, лекции по истории России и Самарской области, праздник Нептуна, организовывались встречи с приглашенными деятелями культуры и искусства.
В свою очередь Дмитрий Саванеев и его коллеги рассказали ребятам о своей службе, и чем она для них привлекательна, пригласили желающих поступить в профильные учебные заведения ФСИН России.
Завершилась экспедиция праздничным концертом и фейерверком.
Как сказал заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Игорь Третьяков, такие мероприятия, безусловно, позволяют сплотить молодежь и старшие поколения. И сотрудники УИС всегда готовы поддержать своим участием организаторов подобных патриотических акций, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области
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