Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в экспедиции по реке Сок

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Участниками стали более пятидесяти человек. Это ребята в возрасте от 14 до 18 лет со своими родителями - активисты ежегодной экологической акции «Неси добро». Среди них и сотрудники уголовно-исполнительной системы - капитан внутренней службы Дмитрий Саванеев, прапорщики внутренней службы Юлия Салеева и Яна Колесова.Цель проекта – патриотическое воспитание молодежи, направленное на познание историко-культурных ценностей.Мероприятие проводилось седьмой год подряд. Участники экспедиции на протяжении трех дней сплавлялись на самодельных плотах по реке Сок. На специально оборудованных стоянках устраивались конкурсы, викторины, лекции по истории России и Самарской области, праздник Нептуна, организовывались встречи с приглашенными деятелями культуры и искусства.В свою очередь Дмитрий Саванеев и его коллеги рассказали ребятам о своей службе, и чем она для них привлекательна, пригласили желающих поступить в профильные учебные заведения ФСИН России.Завершилась экспедиция праздничным концертом и фейерверком.Как сказал заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Игорь Третьяков, такие мероприятия, безусловно, позволяют сплотить молодежь и старшие поколения. И сотрудники УИС всегда готовы поддержать своим участием организаторов подобных патриотических акций, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области