Сотрудники  УФСИН СО стали лауреатами губернской акции «Благородство-2020»

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23 губернская общественная акция «Благородство» организована Самарской областной организацией Союза журналистов России и Ассоциацией творческих союзов региона.

В 2020 году было подано 200 заявок. Лауреатами акции стали 59 жителей области и три общественные организации. 3 сотрудника УИС удостоены звания лауреата. Это лейтенант внутренней службы Алексей Чирков, старший прапорщик внутренней службы Анастасия Генералова, прапорщик внутренней службы Олег Смирнов.

Алексей Чирков во внеслужебное время спас женщину, с которой случился инсульт, а квартира оказалась запертой. Он вызвал машину скорой помощи, медики оказали необходимую помощь и госпитализировали больную.

Анастасия Генералова помогает людям с ограниченными возможностями по зрению в рамках всероссийской акции «Белая трость». Делает это бескорыстно.

Прапорщик внутренней службы Олег Смирнов предотвратил кражу имущества и помог полиции задержать злоумышленников.

Лауреатов акции тепло поздравил первый заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности региона, руководитель управления по взаимодействию с органами военного управления и российским казачеством генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Валерий Яковлев, передает пресс-служба УФСИН по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН по Самарской области