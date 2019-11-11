Сотрудники УФСИН СО приняли участие в обучающем семинаре для муниципальных заказчиков Самарской области

130

Сотрудники группы маркетинга УФСИН России по Самарской области в рамках взаимодействия с Главным управлением торгов Самарской области при поддержке Международного института рынка, выступили с докладом на выездном семинаре для муниципальных заказчиков по теме «Актуальные вопросы организации закупочной деятельности в соответствии с Законом о контрактной системе». Место проведения – администрация г.о. Сызрань.В работе обучающего семинара участвовали муниципальные служащие, руководители и специалисты государственных и муниципальных учреждений, унитарных предприятий городских округов Сызрань и Октябрьск, муниципальных районов Сызранский и Шигонский.Участников ознакомили с возможностями производственного сектора учреждений УИС, а так же была разъяснена возможность размещать заказы вподразделениях УИС как у единственного поставщика, без проведения конкурсных процедур согласно перечню товаров (работ и услуг), утвержденному постановлением Правительства РФ от 26.12.2013г. № 1292.Особо было отмечено, что на протяжении длительного периода времени подразделения уголовно-исполнительной системы Самарской области являются надежными партнерами и поставщиками продукции для государственных, муниципальных и коммерческих потребителей.Качество готовой продукции соответствует требованиям нормативной документации и подтверждается сертификатами соответствия.Мы будем рады рассмотреть любое предложение по взаимовыгодному долгосрочному и эффективному сотрудничеству с организациями, предприятиями и учреждениями различного профиля независимо от форм собственности, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области