Сотрудники УФСИН СО обсудили с предпринимателями возможность организации совместных производств

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В мероприятии участвовали президент торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев, заместители председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский и Константин Титов, представители министерств региона и руководители коммерческих структур.Сотрудники УФСИН России по Самарской области рассказали о методах и формах сотрудничества подразделений УИС с субъектами малого и среднего предпринимательства, обсудили возможности организации совместных производств на свободных площадях исправительных учреждений УИС.С руководством ПАО «Салют» проведена рабочая встреча, на которой обсуждались вопросы оказанияуслуг по изготовлению изделий металлообработки.С начальником управления развития и поддержки предпринимательства Самарской области Вадимом Букатиным рассмотрен план дальнейшего взаимодействия в 2020 году, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области