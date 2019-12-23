Сотрудники Средне-Поволжского управления Ростехнадзора отметили 300-летие ведомства
23 декабря 2019 18:39
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Ростехнадзор является одним из старейших в стране органов контроля в России. Его историю принято вести с 23 декабря 1719 года. Тогда император России Петр I учредил Берг-коллегию – специальный орган, в задачи которого входило управление рудными и угольными заводами в стране. За три века в работе Ростехнадзора изменилось многое, произошла технологическая революция, появились целые новые отрасли, но главный принцип работы службы остался неизменен.
Сегодня надзорное ведомство хранит традиции и выполняет целый ряд важных социальных функций по созданию надежной системы обеспечения безопасности на объектах промышленной, горнодобывающей инфраструктуры, предотвращению техногенных аварий и катастроф.
Глава региона отметил, что ему, работая на разных должностях, неоднократно приходилось решать задачи по промышленной и энергетической безопасности совместно с сотрудниками контрольно-надзорного ведомства.
«У нас большие планы совместной работы. В Самарской области началась реализация масштабных, ответственных проектов, – отметил Дмитрий Азаров. – Это не только 12 национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, но и, так называемый, 13-й нацпроект, который нацелен на приведение в соответствие и вывод на новый качественный уровень транспортной инфраструктуры страны».
Напомним, в регионе началась реализация важного для всей России проекта по строительству новой трассы и мостового перехода через Волгу, которые станут частью международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай». Строятся другие крупные объекты.
«У всех нас общие задачи, и я рассчитываю, что вместе с вами мы добьемся успехов в их реализации. Важно, чтобы сопровождение ключевых объектов инспекторским составом осуществлялось в режиме реального времени, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Это позволит, не допуская нарушений, вовремя сдавать объекты на радость людям, которые будут ими пользоваться на протяжении десятилетий, столетий. Я уверен, такой подход будет способствовать решению стратегических целей, поставленных главой государства».
Сегодня молодые сотрудники ведомства нацелены на многозадачность. Григорий Свинцов устроился в Ростехнадзор 7 месяцев назад, после получения высшего образования. Молодой человек уже на практике успел убедиться, как нелегко быть инспектором управления. «Приходится, порой нестандартно решать задачи. Нужно иметь некую выдержку, чтобы работать здесь и справляться, ответственность очень большая», – отмечает государственный инспектор.
Губернатор подчеркнул, что нельзя забывать и об объектах энергетической инфраструктуры, модернизации сетей. «От этого зачастую зависит жизнь и здоровье людей, их удобство и комфорт», – уверен глава региона. Дмитрий Азаров отметил, что износ сетей на данный момент крайне велик. «Не случайно на заседании Госсовета я поднимал этот вопрос, – сказал руководитель области. – Я вышел на федеральный уровень с предложением инициировать программу, меры поддержки, чтобы преодолеть технологическое отставание в этой сфере. Но для этого нужно объединить усилия».
Огромная работа была проведена сотрудниками Ростехнадзора при строительстве стадиона «Самара Арена» и других инфраструктурных объектов к Чемпионату мира по футболу. По словам Дмитрия Азарова, именно благодаря профессиональной, принципиальной и ответственной работе инспекторов все недостатки при возведении объекта были устранены.
Особые слова благодарности губернатор адресовал ветеранам ведомства, чьим трудом, талантом и самоотдачей создавались традиции Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. Сегодня они выступают наставниками для современного поколения специалистов. Например, 89-летний Джемс Чибисов пришел в управление в 1960 году и прошел путь от начальника отдела до главного инженера. Он поработал здесь 40 лет. Говорит, что за десятилетия служба сильно изменилась: «Раньше оборудование было не таким продвинутым, инспекторам было сложнее работать. Но промышленность росла и развивалась, все менялось».
В честь 300-летия ведомства лучшим сотрудникам были вручены почетные государственные, региональные и ведомственные награды.
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