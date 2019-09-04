Сотрудники МЧС проводят уроки ОБЖ в школах региона

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В первый день учебного года инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Отрадный и Кинель-Черкасского района совместно с работниками поисково-спасательного отряда № 39, а также 92 пожарно-спасательной части 31 отряда ФПС по Самарской области участвовали в дежурстве на торжественных линейках, посвященных Дню знаний, по завершению которых провели открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности.В этот же день сотрудники госпожнадзора посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонёк», где провели с воспитанниками викторины и показали видеоролики на противопожарную тематику, продемонстрировали ребятам боевую одежду пожарного, примерить которую было много желающих.А в 92 пожарно-спасательной части, расположенной в г. Отрадный, в рамках месячника безопасности был организован показ пожарно-спасательной техники. Ребята, посетившие выставку, смогли увидеть спецтехнику и пожарно-спасательное оборудование, узнать много интересного о работе пожарных.Мероприятия в рамках месячника безопасности с учащимися продолжаются, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧ