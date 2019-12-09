Сотрудники Госавтоинспекции Самары проводят предновогоднюю акцию «СветоПатруль»

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До конца 2019 года сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Самаре, в вечернее время будут выезжать в школы города и вручать вкусные сюрпризы десяти первым школьникам.Условие получения сладкого подарка - верхняя одежда имеет световозвращающие элементы.Учащиеся, не имеющие специальных элементов на одежде, получат световозвращающие полоски в подарок. Во время акции сотрудниками Госавтоинспекции также будет вестись разъяснительная работа со школьниками и их родителями о необходимости использования «отражателей».В канун Новогодних праздников, к инспекторам ГИБДД присоединятся Дед Мороз и Снегурочка!На прошлой неделе сотрудники ГИБДД уже посетили 5 самарских школ, и отметили, что подавляющее большинство школьников применяют световозращатели. Акция продолжается, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации