Сотрудники Главного управления МЧС СО приняли участие в акции «30 добрых дел»

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Донорская кровь ежедневно требуется огромному количеству людей, а человеческая жизнь может вмиг оборваться от ее нехватки.Пройдя медицинский осмотр и заполнив документы более 40 сотрудников Главного управления МЧС России по Самарской области стали донорами. Часть из них сдает кровь уже не впервые..Пожарный или спасатель – это больше чем профессия, это призвание. Участие в данной акции показывает, что в МЧС России служат люди с большими и добрыми сердцами, готовые всегда протянуть руку помощи.Акция будет продолжена и личный состав ведомства еще не раз примет в ней участие.Представители медицины отмечают, что сотрудники федеральной противопожарной службы в качестве доноров очень ценятся, так как в системе МЧС России на регулярной основе проводится обследование, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС