Сотрудники ГИБДД усилили работу по контролю за о пассажирскими перевозками автобусами в СО

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В текущем году по вине водителей автобусов зарегистрировано 94 ДТП, что на 3 факта или 3% меньше аналогичного периода прошлого года, в результате которых 5 человек погибли и 137 получили ранения различной степени тяжести. Не смотря на снижение данных показателей, пассажирские перевозки всегда находятся на особом контроле Госавтоинспекции.В целях снижения аварийности, предупреждения и пресечения нарушений, декриминализации обстановки в сфере транспорта, за 7 месяцев текущего годаГосавтоинспекцией области проведено более 900 профилактических мероприятий по контролю за пассажирскими перевозками. В том числе 659 совместных с участием подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, участковых уполномоченных полиции, должностных лиц территориального подразделения Госавтодорнадзора.При проведении профилактических мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции особое внимание уделяется: контролю технического состояния автобусов, пресечению эксплуатации автобусов, с незарегистрированными изменениями в их конструкцию и техническими неисправностями, угрожающимибезопасности дорожного движения; соблюдению режима труда и отдыха водителями автобусов.К примеру, в сегодняшнем профилактическом мероприятии, на трассе М5 в районе села Зеленовка Ставропольского района Самарской области, был остановлен автобус 1994 года выпуска. По результатам измерений люфта рулевого управления было зафиксировано превышение норм почти в 2 раза. До устранения причины задержания автобус помещен на штраф стоянку. В отношении водителя составлен протокол по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством).Вахтовый автобус следовал с пассажирами из Похвистнево в Жигулевск. Помимо наличия соответствующей документации у водителей, сотрудникиГосавтоинспекции определяют, на месте ли ремни безопасности или имеют надрывы, не разные ли протекторы шин, нет ли отслоений на резине, исправны ли замки дверей, аварийные выходы.Всего с начала года выявлено более 2000 технических неисправностей пассажирского транспорта, 102 из которых отправили на штрафстоянку из-занеисправной тормозной системы и рулевого управления. Выявлено 13 случаев управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии (сюда же относится отказ от медосвидетельствования). Выявлено 22 факта незаконной предпринимательской деятельности – пассажиров перевозили на автобусах за деньги незаконно.Подобные профилактические мероприятия в первую очередь направлены на повышение безопасности всех участников дорожного движения, в этой связирегиональная Госавтоинспекция просит проявлять терпимость, как водителям, так и пассажирам, передает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области