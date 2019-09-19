Сотрудники ГИБДД СО провели мероприятие по предупреждению ДТП с участием женщин - водителей

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Дорожные полицейские напомнили автоледи об основных мерах безопасности, а также вспомнили Правила дорожного движения. Особое внимание было уделено водителям-мамам, которые перевозят в автомобиле маленьких пассажиров. Полицейские и общественники напомнили о необходимости перевозки детей с использованием специальных удерживающих устройств.Автоледи с удовольствием отвечали на вопросы правоохранителей, а также задавали свои, получая исчерпывающие ответы. Каждая участница мероприятия получила в подарок специальную памятку.Девушки поблагодарили полицейских за важную информацию и полезные подарки, а также пообещали неукоснительно соблюдать ПДД и ни в коем случае не пренебрегать безопасностью, своей и пассажиров, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области