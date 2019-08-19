Сотрудники ГИБДД СО провели для отдыхающих в лагере «Олимп» детей интересный праздник

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В этот теплый августовский день сотрудники областной Госавтоинспекции прибыли в детский оздоровительный лагерь «Олимп». Огромная территориялагеря дает большой простор для отдыха, занятий спортом и интересного времяпрепровождения всем отдыхающим самого разного возраста.В рамках профилактического мероприятия «Внимание-дети! Дорога в школу», которое стартовало в регионе сегодня, 19 августа, сотрудники ГИБДД провели для 200 отдыхающих детей интересный праздник.После приветственной речи руководителя Центра Звягинцева Вячеслава и заместителя начальника отдела областной Госавтоинспекции подполковникаполиции Ольги Блохиной, ребят разделили на команды и вместе с вожатыми они отправились на различные площадки по ПДД.На одной из площадок для ребят был организован аквагрим - творческие рисунки с тематикой безопасности дорожного движения наносили детямпрофессиональные художники. Ребята выстроились в очередь, всем непременно хотелось нанести краской какой-либо дорожный знак или элемент на свое тело.На другой площадке для отдыхающих работала «Лаборатория безопасности». Ребятам наглядно показали способы оказания первой медицинской помощи, что особо интересно было для детей старших возрастов. Они с интересом реанимировали манекен и запоминали все этапы неотложной помощи. Познавательно и интересно для ребят прошло занятие с дорожными знаками по моделированию транспортных ситуаций, которое лично провела заведующая областного Центра по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма Эльмера Хамитова.Еще на одной площадке для юных отдыхающих сотрудники ГИБДД провели мастер-класс по изготовлению светофозвращающих элементов, ребята лично изготовили яркие световозвращатели, которые сразу же прикрепили на свою одежду.В завершении мероприятия ребятам продемонстрировали патрульный транспорт, который используется на службе Госавтоинспекции. Особый восторг у детей вызвал мощный полицейский мотоцикл. Специально подготовленные сотрудники ДПС, прошедшие особую подготовку, показали ребятам оснащение мототранспорта, как работают спецсигналы и радиосвязь.Все ребята получили в подарок световозвращающие брелоки, а также массу положительных эмоций, заряд бодрости, хорошего настроения и новые знания по Правилам дорожного движения перед началом учебного года, передает пресс-служба ГИБДД СО.Фото: пресс-служба ГИБДД СО