Сотрудники БелАЗа потребовали вывести ОМОН из города

Сотрудники завода БелАЗ устроили митинг в Жодино, где расположен завод, и потребовали вывести ОМОН из города, передает РБК. Трансляцию вело «Радио Свобода».
Собравшиеся люди скандировали: «ОМОН из города», а также «Выпускай!», «Позор!», и «Уходи!».
К протестующим вышел председатель городского исполнительного комитета Жодино Дмитрий Заблоцкий.
В Белоруссии четвертые сутки проходят протесты, начавшиеся после президентских выборов в стране.
Фото: Вера Аркинд / РИА Новости) / РБК:
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