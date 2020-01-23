Сотрудникам бюджетных учреждений Самары повысили оклады на 1,03%

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Из постановления следует, что повышение коснется сотрудников не всех бюджетных организаций областного центра. Исключение составят организации, повышение зарплаты которых осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ, а также «Дорожное хозяйство», «Ресурсный центр социальной сферы», «Самарский бизнес-инкубатор», «Ритуал», «Центр организации дорожного движения» и еще 7 учреждений.У остальных оклады с 1 января увеличиваются на 1,03%.Фото из открытых источников