Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь

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Как пояснили в "Мегафоне", на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами. При этом пресс-служба оператора подчеркнула, что нововведения затронут лишь небольшое число клиентов.В свою очередь, в "Вымпелкоме" заявили, что вынуждены прибегнуть к данной мере из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.В МТС не стали комментировать возможность повышения тарифов, в Tele2 пока не ответили на запрос РИА Новости.По оценке аналитического агентства Content Review, подорожание тарифов в наступившем году неизбежно, это вызвано, среди прочего, расходами на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете. По прогнозу экспертов, в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18%.Пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), вступивший в силу с 1 октября 2018 года, в числе прочего, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Это требует существенных затрат на закупку оборудования. Так, МТС оценивал их в 50 миллиардов рублей за пять лет, "Вымпелком" — в 45 миллиардов, "Мегафон" — в 40 миллиардов.В мае президент Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. В этом случае оборудование должно предоставить государство.Фото из открытых источников