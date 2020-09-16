"Состояние тяжелейшее". Борис Моисеев прикован к постели

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Состояние здоровья Бориса Моисеева заметно ухудшилось в последнее время, передает РИА Новости. Об этом "Собеседнику" сообщила адвокат и общественный деятель Тамара Пухова.

"Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии", — отметила она.

Пухова рассказала, что на днях общалась с близким другом 66-летнего певца, заявившего, что Моисеев "прикован к постели".

"Никакого просвета в состоянии его здоровья нет", — сказала юрист.

По ее словам, из-за невозможности выступать на сцене Моисеев оказался в сложном финансовом положении. Денег певцу хватает лишь на самое необходимое, заявила она.

"У него же не такая большая пенсия. А все, что удалось накопить ранее, ушло на лечение", — цитирует ее издание.

Пухова добавила, что помочь Моисееву деньгами некому.

"Почему этого не делают звездные друзья Бориса, непонятно. Тем более, что Моисееву нужно совсем немного. Больные люди не так много пищи употребляют, как мы, здоровые. Они кушают мало, им нужны лишь внимание и уход", — сказала она.

Весной музыкальный критик Сергей Соседов и продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин в интервью "Собеседнику" рассказали о проблемах со здоровьем у Моисеева. Они сообщили, что артист якобы "не помнит людей, не помнит события". При этом арт-директор Моисеева Сергей Горох опроверг эту информацию, ответив, что певец ведет образ жизни "артиста-пенсионера" и следит за здоровьем.

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