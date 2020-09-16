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"Состояние тяжелейшее". Борис Моисеев прикован к постели

16 сентября 2020 23:11
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Об этом сообщила адвокат и общественный деятель Тамара Пухова.

Состояние здоровья Бориса Моисеева заметно ухудшилось в последнее время, передает РИА Новости. Об этом "Собеседнику" сообщила адвокат и общественный деятель Тамара Пухова.

"Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии", — отметила она.

Пухова рассказала, что на днях общалась с близким другом 66-летнего певца, заявившего, что Моисеев "прикован к постели".

"Никакого просвета в состоянии его здоровья нет", — сказала юрист.

По ее словам, из-за невозможности выступать на сцене Моисеев оказался в сложном финансовом положении. Денег певцу хватает лишь на самое необходимое, заявила она.

"У него же не такая большая пенсия. А все, что удалось накопить ранее, ушло на лечение", — цитирует ее издание.

Пухова добавила, что помочь Моисееву деньгами некому.

"Почему этого не делают звездные друзья Бориса, непонятно. Тем более, что Моисееву нужно совсем немного. Больные люди не так много пищи употребляют, как мы, здоровые. Они кушают мало, им нужны лишь внимание и уход", — сказала она.

Весной музыкальный критик Сергей Соседов и продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин в интервью "Собеседнику" рассказали о проблемах со здоровьем у Моисеева. Они сообщили, что артист якобы "не помнит людей, не помнит события". При этом арт-директор Моисеева Сергей Горох опроверг эту информацию, ответив, что певец ведет образ жизни "артиста-пенсионера" и следит за здоровьем.

 

Фото из открытых источников

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Комментарии

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Она пройдет 18-19 сентября в поселке Усть-Кинельском. Экономика региона
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В Самарском регионе поддержат более 2 тысяч безработных и работников, находящихся под угрозой увольнения
15 сентября 2020  12:32 
В Самарском регионе поддержат более 2 тысяч безработных и работников, находящихся под угрозой увольнения
Центры занятости уже заключили договоры с 39 предприятиями, прорабатываются договоры еще с 43 организациями. Экономика региона
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Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
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Новости Тольятти
15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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15 сентября 2020  10:27
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему Социальный EVENT
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему «Социальный EVENT»
Он состоялся в рамках проекта «Ступени социального успеха» при поддержке Фонда президентских грантов. Проект реализует ГОО «Ассоциация учащейся... Новости Тольятти
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14 сентября 2020  15:17
В этом году ралли было посвящено 50-летию выпуска первых автомобилей марки LADA. Маршрут длиной 80 километров стартовал у стен Кремля на Васильевском спуске. 
100 автомобилей LADA приняли участие в ГУМ-Авторалли 
В этом году ралли было посвящено 50-летию выпуска первых автомобилей марки LADA. Маршрут длиной 80 километров стартовал у стен Кремля на Васильевском спуске.  Новости Тольятти
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