Состоялось заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

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В заседании приняли участие члены трехсторонней комиссии, представители территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, представители отделения Пенсионного фонда РФ по Самарской области, ассоциации «Союз работодателей Самарской области», Федерации профсоюзов Самарской области, Торгово-промышленной палаты региона, руководители ряда структурных подразделений Правительства Самарской области, представители промышленности и бизнеса.Участники трехсторонней комиссии рассмотрели вопросы о реализации на территории Самарской области национальных проектов «Образование» и «Наука», о формировании и ведении сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде (электронной трудовой книжке), о выполнении постановления Правительства Самарской области от 04.06.2014 № 321 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие промышленности Самарской области и повышения ее конкурентоспособности до 2020 года».Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян доложил о первых итогах реализации национального проекта «Образование» в 2019 году и планах на 2020 год. Так, в отношении мероприятий регионального проекта «Современная школа» по всем мероприятиям и показателям достигнуты запланированные результаты. В частности, - созданы и оснащены 45 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; численность обучающихся, охваченных «Точками роста», превысила 26 тысяч детей, состоялся ввод в строй второй школы в микрорайоне «Южный город».Планы на ближайшие годы тоже впечатляющие: готовятся к открытию два новых кванториума – в Сызрани и Новокуйбышевске, а также два мобильных кванториума. Количество новых «точек роста», которые откроют свои двери до конца 2021 года, приближается к 250.По показателям регионального проекта «Молодые профессионалы» достигнуто значительное превышение плановых значений: в частности, по количеству средних профессиональных учебных заведений, где проводится демонстрационный экзамен, а это одно из важнейших требований профессионального образования по стандартам World Skills, - в 24 раза.Виктор Кудряшов подчеркнул: «В этом зале собрались промышленники, предприниматели, представители органов власти. Все мы понимаем, что от успеха национального проекта «Образование» зависит успех всех сфер нашей жизни. Сейчас для развития образования принимаются беспрецедентные меры. Открываются детские технопарки, кванториумы, мобильные классы, школьные кабинеты оснащаются самым современным оборудованием. Идет совершенствование образовательного процесса и процесса воспитания. Через национальный проект происходит переосмысление всей методики образования, и одновременно это подкрепляется значительными ресурсами на техническое оснащение. Призываю всех участников трехсторонней комиссии действовать совместно, выбрать единый вектор и следовать ему. Одним из таких общих для нас приоритетов может являться развитие системы среднего профессионального образования».Говоря о ходе реализации национального проекта «Наука», Виктор Акопьян отметил, что эта работа в регионе ведется системно. Правительство Самарской области оказывает поддержку научным коллективам, конструкторам и инженерам, которые ведут перспективные исследования и экспериментальные разработки. В рамках реализации национального проекта «Наука» в 2019 году в регионе был создан научно-образовательный центр Самарской области «Инженерия будущего» – консорциум индустриальных партнёров, производственных предприятий, научных организаций и вузов на основе сетевого взаимодействия НИОКР, образования и инфраструктуры, первыми индустриальными партнёрами которого стали госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос».Отдельно участники заседания обсудили переход к ведению сведений о трудовой деятельности граждан в электронном виде. Управляющая отделением Пенсионного фонда России по Самарской области Анна Зайцева доложила, что с 2020 года вступили в силу федеральные законы, направленные на реализацию проекта «Электронная трудовая книжка». Все работодатели ежемесячно будут представлять в Пенсионный фонд информацию об изменениях в положении работников в электронном виде. Все сведения, которые вносятся в трудовую книжку, теперь будут фиксироваться на лицевом счете в ПФР.Таким образом, на каждого работника с текущего года будет вестись электронная трудовая книжка. Гражданин в течение 2020 года сможет сделать выбор и написать заявление о том, что он либо оставляет свою бумажную трудовую книжку, либо переходит на электронную. В случае если работник выбирает новый формат, то бумажную трудовую ему выдают на руки. При увольнении работодатель предоставляет работнику сведения о трудовой деятельности по специальной форме либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, – как выберет сам работник.С 2021 года все, кто впервые устраивается на работу, не будут получать привычную бумажную трудовую книжку, ее заменит электронная.Надо отметить, что электронная книжка имеет ряд преимуществ: возможность в любое время ознакомиться со сведениями о трудовой деятельности; минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности, возможность дистанционного трудоустройства, надежность хранения персональных данных в информационной системе Пенсионного фонда и многие другие.«Уверен, что для работников предприятий использование электронной трудовой книжки – это дополнительное удобство. Все мы сталкиваемся с необходимостью предоставления копии трудовой книжки, и теперь эта услуга будет оказываться дистанционно, без посещения организации, отдела кадров, документ о трудовой деятельности будет заверен электронной цифровой подписью, и это, безусловно, станет положительным результатом нововведений», - подчеркнул Виктор Кудряшов.Кроме того, члены трехсторонней комиссии обсудили информацию министерства промышленности Самарской области и Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» о выполнении государственной программы Самарской области «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года» и приняли решение о продолжении работы по реализации программы, передает пресс-служба облправительства.