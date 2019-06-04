Состоялось заседание Штаба по переходу на цифровое эфирное ТВ

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Сегодня, 4 июня, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областипровел заседание Штаба по переходу на цифровое эфирное телевидение.3 июня на территории региона произошло отключение аналогового телевидения. Правительством области создан оперативный штаб, в который вошли представители профильных органов власти и муниципальных образований губернии, для постоянного контроля ситуации. Заседания Штаба проходят ежедневно в режиме видеосвязи с главами муниципалитетов.Оперативную обстановку доложил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин. Он отметил значительный рост количества звонков на горячую линию по вопросам подключения цифрового эфирного ТВ. Так, за 3 июня, день отключения аналогового телевидения, на региональную и федеральную горячие линии поступило порядка 5 тысяч звонков. В то же время за весь период работы горячей линии звонков было принято менее 4 тысяч. Примерно 30% обращений – заявки на волонтеров. Волонтеры (их около 1700 человек по области) помогают подключать цифровые приставки жителям губернии. После приема заявки call-центром специалисты связываются с гражданами в течение рабочего дня, к каждому заявителю прикрепляется волонтер. Эта работа организована в каждом городском округе и муниципальном районе области. На заседании Штаба представители муниципальных образований отчитались по исполнению заявок, проблемных вопросов выявлено не было. Мониторинг ведется ежедневно. Так, в городском округе Самара за весь период поступило 1763 заявки, 1326 уже выполнены. 330 находятся в процессе выполнения, остальные включены в график на удобное для граждан время.На совещании также была поставлена задача — обеспечить постоянное наличие необходимого оборудования в отделениях почтовой связи муниципальных образований.Виктор Кудряшов: «Отдельное внимание — жителям, которые относятся к социально незащищенным категориям населения. Они имеют право на получение компенсации затрат на приобретение оборудования для приема вещания в новом формате. Напомню, что в бюджете региона на эти цели предусмотрено около 40 млн. рублей. Необходимо усилить разъяснительную работу в этом направлении», передает пресс-служба облправительства.