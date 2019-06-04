Состоялось итоговое заседание жюри в рамках заочного тура Регионального этапа театрального фестиваля ПФО «Театральное Приволжье»

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Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» призван вовлекать молодежь в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора, формирования гуманистических и патриотических ценностей, создания новых стимулов для развития молодежного театрального искусства. Одной из задач является увеличение количества молодежных и детских театров и повышение качества их творческой деятельности, а также поддержания в регионах округа активной театральной среды.29 мая 2019 года в Самаре, в ГБУК «Агентство социокультурных технологий», состоялось итоговое заседание жюри в рамках заочного тура Регионального этапа театрального фестиваля «Театральное Приволжье» в составе:председателя жюри:– Мальцева Александра Александровича, заведующего кафедрой театральной режиссуры, доцента кафедры актерского искусства театрального факультета ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры», главного режиссера Самарского молодежного драматического театра «Мастерская» (заочно);членов жюри:– Добросолец Инны Игоревны, доцент кафедры театральной режиссуры театрального факультета ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры»;– Карлинской Ларисы Валериевны, руководителя Областного центра развития художественного образования ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи»;– Кривчикова Сергея Валерьевича, управляющего креативного агентства «Джей Кей Ивент», руководителя смены «Культурный БУМ!» Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга», режиссера Фестиваля набережных «ВолгаФест», члена жюри Областного фестиваля студенческого творчества «Самарская студенческая весна - 2019».ответственного секретаря:– Суворова Евгения Алексеевича, методиста ведущей категории отдела художественного образования ГБУК «Агентство социокультурных технологий».Заочный тур проходил в двух номинациях «Студенческие (молодежные) театры» и «Школьные (детские) театры» по следующим критериям оценки: соответствие условиям Положения о Фестивале, художественная ценность драматургического материала, соответствие исполнительской манеры жанру творческой работы, исполнительский уровень, гармоничное сочетание идеи, стиля произведения со средствами оформления (декорации, свет, музыка, костюмы) и исполнения, общая культура показа.Жюри оценивало видеозаписи спектаклей 25 театральных коллективов Самарской области, ставших победителями предварительных отборочных мероприятий Регионального этапа Фестиваля:- отборочный (региональный) тур Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России (11- 13 февраля 2019 года, ГБУК «Агентство социокультурных технологий»);- XIII областной театральный фестиваль-конкурс образовательных учреждений искусств и культуры «Весенняя театралия» имени народного артиста РСФСР М.Г. Лазарева (25-29 марта 2019 года, городские округа Самара, Сызрань и Новокуйбышевск);- VII Межмуниципальный фестиваль-лаборатория премьерных спектаклей «ТеатроБум» (6-7 апреля 2019 года, м.р. Приволжский);- Межмуниципальный фестиваль самодеятельных театральных коллективов «ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА – 2019» (13 апреля 2019 года, м.р. Нефтегорский);- Конкурс детских и молодежных театральных коллективов Самарской области «Театральный портал» (апрель 2019 года, г. Самара).По итогам заочного тура Регионального этапа Фестивалю к участию в очном (заключительном) туре были рекомендованы 6 театральных коллективов Самарской области:номинация «Студенческие (молодежные) театры»:- театральный коллектив-студенческая группа ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры» (руководитель – Долгих Юрий Иванович);- учебный театр «Вдохновение» ГБОУ «Самарское областное училище культуры и искусств» (руководитель – Любаев Дмитрий Валерьевич);- театральный коллектив «Лаборатория» ГБОУ «Самарское областное училище культуры и искусств» (руководитель – Синев Павел Вячеславович).номинация «Школьные (детские) театры»:- образцовый театр кукол и масок «Буратино» МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» г.о. Тольятти (руководитель – Мальцев Дмитрий Николаевич);- образцовая эстрадная студия «Дорога добра» МБОУ «Детская школа искусств № 6» г.о. Самара (руководитель – Пиганова-Давыдова Оксана Владимировна);- детский народный театральный коллектив «Смешные непоседы» Межпоселенческого культурно-досугового центра МБУ «Межпоселенческое управление культуры» м.р. Кошкинский (руководитель – Петрова Татьяна Анатольевна).Напомним, 1 августа стартует финальный, окружной этап фестиваля, – в Приволжский федеральный округ будут направлены два спектакля победителя – от студенческого (молодежного) и школьного (детского) театральных коллективов Самарской области.Окружной этап фестиваля пройдет с августа по октябрь 2019 года. Спектакли-победители всех регионов ПФО будут размещены в сети Интернет. Победителей окружного этапа фестиваля «Театральное Приволжье» выберут путем открытого зрительского голосования, передает пресс-служба облправительства.