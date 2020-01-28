Соловьев заплакал во время эфира про Великую Отечественную войну
28 января 2020 18:45
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В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" ведущий рассказал, что посетил мемориал, будучи школьником.
"Полмиллиона человек в братских могилах… И это все предать? Ради сиюминутных целей? Вот это все взять и предать?" — спросил журналист.
Он призвал в рамках учебной программы отправлять школьников на экскурсию на этот мемориал. Соловьев назвал это "прививкой на всю жизнь".
Гости программы обсуждали в эфире сделанное в ходе визита в Польшу заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Советский Союз виновен в начале Второй мировой войны. Глава государства рассказал об украинцах, которые участвовали в освобождении Освенцима, но умолчал, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной армии.
Россия 27 января отмечала 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но ее полного снятия пришлось ждать еще целый год — до 27 января 1944-го. За время блокады погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.
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