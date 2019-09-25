Соловьев призвал ввести санкции против Украины после выступления Зеленского

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Ранее глава государства принял участие в сессии и заявил, что Россия якобы ведет войну в центре Европы. Почти в это же время Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США с его украинским коллегой. Эти переговоры послужили поводом для запуска процедуры импичмента американского лидера."Послушав выступление Зеленского и прочитав стенограмму его телефонного разговора с Трампом у меня вопрос : а где наш ответ? Где наши контрмеры, (в народе называемые санкции) против Украины? Мы же грозились их ввести", - написал Соловьев в Telegram.Он также назвал нынешнего президента Украины "Порошенко 2.0".Помимо этого Соловьев заявил, что если Россия действительно ведет боевые действия против Украины, то киевские власти обязаны ввести военное положение и объявить России войну. Если же Зеленский этого не делает, то он попросту лжет с трибуны Генеральной Ассмаблеи, когда говорит о войне, считает телеведущий.Фото из открытых источников