Соловьев ответил Галкину на слова о цензуре на российском ТВ
10 ноября 2019 17:13
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"Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством", — рассказал он изданию "Газета.Ru".
По его словам, Галкин может делать все необходимое, чтобы "телевидение соответствовало его представлению о прекрасном" — хотя бы в рамках своих программ.
Соловьев также добавил, что во времена СССР не было возможности проводить телевизионные форматы, в которых люди из разных стран и с разными точками зрения дискутируют в прямом эфире.
Галкин поднял тему цензуры на российских телеканалах во время своего концерта в Новосибирске. По словам артиста, на ТВ постоянно рассказывают о событиях на Украине вместо российской повестки, а также посетовал, что "советские времена вернулись, в худшем смысле слова".
Фото из открытых источников
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